Zelenskiy ve von der Leyen Gdansk'ta Görüştü

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Gdansk'ta bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği, Ukrayna'nın dayanıklılığının güçlendirilmesi ve Rus saldırılarına karşı ortak çabalar ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna İyileştirme Konferansı için şu anda Gdansk'ta bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüm. Bu, önemli bir destek sinyalidir ve bunun için minnettarım. Savunma işbirliğini ve dayanıklılığımızı güçlendirmek, halkımızı Rus saldırılarından korumak için ortak çabalarımızı, Savunma Kuvvetlerine yapılacak tedarikler de dahil olmak üzere, görüştük. Savaşı uzatan ve Ukrayna'nın tüm diplomatik önerilerini görmezden gelenin Rusya olduğu herkes için açıktır. Bu nedenle ülkemizi ve halkımızı güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ayrıca bir sonraki yüz yüze görüşmemiz konusunda da anlaştık. Teşekkürler, Ursula!"