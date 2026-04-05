Zelensky ve el-Şara Şam'da Görüştü

05.04.2026 20:27
Ukrayna ve Suriye liderleri, gıda tedarik güvenliği ve ekonomik iş birliğini ele aldı.

(ŞAM) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmeye iki ülke bakanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik iş birliği ele alınırken, gıda tedarik hatlarının güvenliği ön plana çıktı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeye her iki ülkenin bakanları ve heyetlerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Zirvede, Suriye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması konuları masaya yatırıldı. Taraflar, mevcut küresel gelişmeler ve artan uluslararası gerilimler çerçevesinde bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca, özellikle gıda arzı açısından kritik öneme sahip tedarik hatlarının güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Taraflar, bu alandaki iş birliğinin artırılmasının hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından önemli katkılar sunacağı konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: ANKA

Advertisement
