Zeren Ertaş Davasında Beraat Kararı

21.04.2026 12:04
Aydın'daki yurtta asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın davasında sanıklar beraat etti.

(AYDIN) - Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 26 Ekim 2023'te yurtta meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Karar sonrası fenalaşan Anne Serpil Ertaş, "Yurt müdürünü suçsuz buldu? Kim suçlu? Zeren mi suçlu?" dedi.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 26 Ekim 2023'te yurtta meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Zeren Ertaş'ın annesi Serpil Ertaş, babası Akın Ertaş ve aile avukatı Hakan Arslan katıldı. Tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. ise duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşma Savcısı, "taksirle ölüme sebep olma" suçundan ceza ve tutuklama istedi

Duruşmada karar öncesi Cumhuriyet Savcısı, sanıkların "taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Verilen aranın ardından Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç'nin beraatine hükmetti.

Anne Serpil Ertaş fenalaştı

Mahkemenin kararı, aile ve Zeren'in arkadaşları tarafından tepkiyle karşılandı. Anne Serpil Ertaş, kararın ardından fenalaştı.

Adliye önünde tepkisini ağlayarak dile getiren anne Serpil Ertaş, "Devlet benim kızımın canını aldı. Nasıl suçlu bulmaz! Yurt müdürünü suçsuz buldu? Kim suçlu? Zeren mi suçlu? Zeren üniversite okumak, bu ülkeye hayırlı bir evlat olmak için suç mu işledi? Ben onu 19 sene boşuna mı büyüttüm? Sadece bize mi gerekli adalet? Ben çocuğuma ne diyeceğim? Söyleyin bana. Her gün yanına gidip Zeren az kaldı diyorum. Şimdi ne diyeceğim? Beni bekliyor İstanbul'da ne diyeceğim söyleyin bana, oğluma ne diyeceğim? Ablanı öldürenler suçsuz bulundu mu diyeceğim?" dedi.

Kaynak: ANKA

