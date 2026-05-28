Zeugma Mozaik Müzesi'nde Bayram Ziyaretçi Yoğunluğu

28.05.2026 17:40
Kurban Bayramı'nda Zeugma Mozaik Müzesi'ni 30 bin kişi ziyaret etti, hedef 50 bin.

DÜNYACA ünlü 'Çingene Kızı' mozaiği başta olmak üzere yüzlerce önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği müzede ziyaretçi hedefi ise 50 bine ulaşmak.

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırırken, Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca, 2018'de ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçanın da sergilendiği mozaikler, ziyaretçilerin müzeye girdikleri andan itibaren ilk uğrak noktası oluyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Zeugma Mozaik Müzesi'ni Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatili sürecinde 50 bin ziyaretçi hedeflenen müzede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

'TÜM TARİHİ ESERLERİ GÖRME FIRSATI YAKALADIK'

Almanya'dan Gaziantep'e davetli olarak gelen ve Zeugma Mozaik Müzesini özellikle görmek istediğini söyleyen Hubert Baıer, "Biz davetli olarak geldik. Bu davet üzerine de buradaki tüm bu tarihi eserleri görme fırsatına sahip olduk. Burası çok hoşumuza gitti. Herkese tavsiye ederiz. Böyle bir güzelliği görmek güzel bir olay. Bu zamana kadar göremediğimiz mozaikleri Gaziantep'te görüyoruz. Avrupa'da ve Almanya'da esas problem bu geziyi sunan firmaların olmaması" diye konuştu.

Mustafa Bahtiyar, Gaziantep Mozaik Müzesi'nin kendisini çok etkilediğini ve herkesin mozaik müzesini görmesi gerektiğini söyledi.

Ankara'ya döndüğünde arkadaşlarına da ziyaret için tavsiyelerde bulunacağını söyleyen Bahtiyar, "Ankara'dan geldim. Mozaik Müzesini görmeyi çok istiyordum. Çok fazla mozaik var burada. Sütunlar beni çok etkiledi. Çingene Kızı'nı da gördüm. Fotoğrafını da çektim. Ankara'ya dönünce arkadaşlarıma Zeugma Mozaik Müzesi'ni anlatacağım. Burada çok fazla mozaiklerin olduğunu ve kendilerinin de gezmelerini tavsiye edeceğim" dedi.

'KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI MERAK ETTİĞİM İÇİN GELDİM'

Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok merak ettiği için ailesinin bayram tatilinde kendisini müzeye getirdiğini söyleyen Burçe Korkmaz ise "Mersin'den geldik Gaziantep'i ve burada Mozaik Müzesini gezmeye. Kültürel mirasımız çok fazla. Müzeleri gezmeyi çok seviyorum. Mersin'e gidince Gaziantep'in kültürünü ve müzelerini anlatacağım. Mozaik Müzesi içindeki eserler beni çok etkiledi. Herkesin burayı gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
