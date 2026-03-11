Zeybek'ten İran'a Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeybek'ten İran'a Destek Çağrısı

11.03.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Namık Kemal Zeybek, İran'a saldırıları durdurma çağrısı yaparak global emperyalizme karşı durulması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Ülkemiz dahil bütün ülkelerin İran'a saldırıları durdurmak için uğraşmalarını diliyorum. Yeryüzü insanlığı global kapitalist emperyalizmin kölesi olmamalıdır" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Trump ya öldürülecekti ya görevden alınacaktı. Üçüncü bir yol bulundu tutsak alındı"

"Global kapitalist emperyalizmin çıkarları yerine yerli ABD şirketlerine hizmet etmek üzere getirilen, bu yolda da birtakım adımlar atan ABD Başkanı Trump ya öldürülecekti ya görevden alınacaktı. Üçüncü bir yol bulundu tutsak alındı. İran saldırısına sürüklendi. Bilinen Epstein Arşivleri…Bilmiyoruz daha neler var. Temelinde global şirketlerin çıkarları olan bu saldırıya, Evangelist müjdecilerin 'Tanrıyı Kıyamete Zorlamak' düşleri de eklemleniyor. Hristiyan Siyonistler olan Evangelistler Trump'ı teslim aldıklarını çektirdikleri toplu resimle yeryüzüne açıkladılar. Onlar istiyorlar ki 'Armageddon' gerçekleşsin. Bu son büyük savaştan sonra Mesih inecek, bin yıllık yeryüzü egemenliği gerçekleşecek. Size mantık dışı gelse de inanç böyle bir olaydır. Trump'ı kullananlara bir de İsrail'in Büyük İsrail amacını eklersek mahşerin üç atlısına yeni bir anlam vermiş oluruz. Tevrat'a göre Rab Yehova İbrahim'e 'Yanız bana taparsınız, sana, soyuna Nil ile Büyük Irmak arasını vereceğim' demiş ya... Büyük Irmak ise Fırat imiş. Siyonistlerin pek de dindar olmasalar da bu masala inanmayı ya da inanır gibi yapmayı seçtikleri bilinir. Bu da Mahşer'in dördüncü atlısı olabilir."

"Yeryüzü insanlığı Global Kapitalist Emperyalizmin kölesi olmamalıdır"

İran'a gelince… Kolay lokma olmadığını ortaya koydu. Şimdi Trump bu belaya nasıl bulaştığının acısı içindedir. Bize düşen; emperyalizmin klasik oyunlarına kapılmamaktır. Can derdine düşen İran'ın Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye füze atacağını düşünmek akıl dışıdır. Global kapitalist emperyalizminin İran'a saldırısının bütün insanlığa yapılmış bir saldırı olduğu gerçeğini bilerek; Türkiye'yi yönetenlerin en azından Kürecik'teki şeytanın gözleri olan radarları kapatmaları dahası İncirlik üssünü de buna eklemeleri gerekirdi. Ülkemiz dahil bütün ülkelerin İran'a saldırıları durdurmak için uğraşmalarını diliyorum. Yeryüzü insanlığı global kapitalist emperyalizmin kölesi olmamalıdır."

Kaynak: ANKA

Namık Kemal Zeybek, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeybek'ten İran'a Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti
Yakınları sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Yakınları sinir krizi geçirdi! 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
Galatasaray taraftarından Osimhen’i ağlatan koreografi Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi
Irak, İHA’lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
İsrail’in kritik istasyonu böyle vuruldu Sirenler dahi devreye giremedi İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:15:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Zeybek'ten İran'a Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.