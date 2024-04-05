Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

CHP'den yeniden seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını aldı. Karalar, desteklerinden dolayı Adana halkına teşekkür etti ve seçimi kazanan belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışacaklarını dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise değişimin önemine vurgu yaparak, Türkiye ittifakının bu seçimlerde vücut bulduğunu belirtti.

05.04.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

CHP'den yeniden seçilen Karalar'a mazbatası, Adana Adliyesi'nde, İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Yenidünya tarafından verildi.

Karalar, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Adana halkına teşekkür etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Karalar, aldığı mazbatada çok büyük emekler olduğunu söyledi.

Seçimlerde CHP'ye birçok siyasi parti mensubunun oy verdiğini belirten Karalar, şöyle konuştu:

"Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. DEM'li arkadaşlarımıza, İYİ Partili arkadaşlarımıza, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımıza, ülkücü kardeşlerimize ve sizlere şükran borcumuzu belirtmemiz lazım. AK Parti'den bize oy veren ciddi bir kesim var. Onlara teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Adana'da 10 belediyemiz oldu, tarih yazdık. Tarih yazmaya devam edeceğiz."

Karalar, seçimi kazanan belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışacaklarını dile getirdi.

"Değişimin çok ciddi katkısı ve desteği var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da partisini terk edenlerin tekrar dönmemesi gerektiğini belirtti.

Bulut, 1 Nisan'ın CHP için bayram günü olduğunu vurgulayarak, "Her seçimden sonra 'Bu da olmadı.' dedik ama bu defa oldu. Bu defa olurken, elbette değişimin de çok ciddi katkısı ve desteği var. Bunu yok saymak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bu seçimde değişenin sadece parti yöneticileri olmadığını kaydeden Bulut, "Değişimin anlamı bu seçimlerde Türkiye ittifakıyla vücut buldu." dedi.

Programda, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer ile CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 İYİ Parti’de kurultay 27 Nisan’da yapılacak İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu GKN Kargo iflas bayrağını çekti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:55 McDonald’s, İsrail’deki işletmecisini satın alıyor McDonald's, İsrail'deki işletmecisini satın alıyor
12:52 Tarkan’ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 14:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement