CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Zeydan Karalar: "Partimiz Olabilecek En Kısa Sürede Kurultaya Gitmelidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Zeydan Karalar: "Partimiz Olabilecek En Kısa Sürede Kurultaya Gitmelidir"

22.05.2026 11:32  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Zeydan Karalar, CHP'nin kurultay kararının ardından partide ayrışma olmadan en kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Zeydan Karalar, "Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP'liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Zeydan Karalar, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partimiz tarihi bir süreçten daha geçmektedir. Cumhuriyeti kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP'liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Zeydan Karalar: 'Partimiz Olabilecek En Kısa Sürede Kurultaya Gitmelidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:22:39. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Zeydan Karalar: "Partimiz Olabilecek En Kısa Sürede Kurultaya Gitmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.