CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Zeydan Karalar: "Partimiz Olabilecek En Kısa Sürede Kurultaya Gitmelidir"

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Zeydan Karalar, "Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP'liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Zeydan Karalar, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partimiz tarihi bir süreçten daha geçmektedir. Cumhuriyeti kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP'liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır."