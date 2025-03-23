Zeydan Karalar CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı - Son Dakika
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Zeydan Karalar CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullandı. Karalar, halkın demokratik tepkisini vurgulayarak Türkiye'nin aydınlık yarınlarını birlikte inşa etme çağrısında bulundu.

23.03.2025 16:12  Güncelleme: 17:42
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Karalar, "Hak, hukuk, adalet arayışında olan yurttaşlarımız, dayanışma sandığına da sahip çıkıyor. Gelin Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa edelim" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki Kadın Sohbet ve Yaşlı Dayanışma Merkezi'nde oy kullandı.

Karalar, "Haksızlığa boyun eğmeyen, demokrasiye inanan milyonlar olarak, milletin iradesini sandığa yansıtıyoruz. Halkımız haksızlığa tepkisini en demokratik şekilde, sandığa giderek, adeta bir demokrasi şöleni havasında dile getiriyor. Partimizin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için eşim Nuray Hanım ile oyumuzu kullandık. Hak, hukuk, adalet arayışında olan yurttaşlarımız, dayanışma sandığına da sahip çıkıyor. Gelin Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa edelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeydan Karalar CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı - Son Dakika

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