Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay\'ın tutuklanmasını doğru bulmadı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın iradesiyle göreve gelmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına karşı olduğumuzu her zaman ifade ettik. Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay hakkında da tutuksuz yargılama mümkünken tutuklama kararının verilmesini doğru bulmuyoruz. Beklentimiz, başkanımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması ve görevine dönmesidir" ifadesini kullandı.