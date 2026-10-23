Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasını doğru bulmadı - Son Dakika
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Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasını doğru bulmadı

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Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay\'ın tutuklanmasını doğru bulmadı
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Karalar, tutuksuz yargılama mümkünken tutuklama kararını doğru bulmadığını, Kozay'ın en kısa sürede görevine dönmesini beklediğini belirtti.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın iradesiyle göreve gelmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına karşı olduğumuzu her zaman ifade ettik. Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay hakkında da tutuksuz yargılama mümkünken tutuklama kararının verilmesini doğru bulmuyoruz. Beklentimiz, başkanımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması ve görevine dönmesidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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