Zeydan Karalar'dan Ahmet Özer'e Destek

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(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Karalar, "Yıllarca devletin pek çok biriminde önemli görevler alan bir bilim insanı olan Esenyurt Belediye Başkanımızın tutuklanması ve yerine kayyım atanması hukuki bir karar değildir. Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Karalar paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurtlu yurttaşlarımız 31 Mart 2024'te tüm adaylara baktı ve tüm adaylar arasından ilçelerine Prof. Dr. Ahmet Özer'i belediye başkanı seçti. O dönem adaylığına mani olacak hiçbir hukuki engel bulunmamıştır. Yıllarca devletin pek çok biriminde önemli görevler alan bir bilim insanı olan Esenyurt Belediye Başkanımızın tutuklanması ve yerine kayyım atanması hukuki bir karar değildir. Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."