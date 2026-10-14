Zeydan Karalar, Halk TV\'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi

(ANKARA) - Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Farklı sesleri susturmak, eleştirel düşünceyi bastırmak kimseye kazanç sağlamaz. Basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Karalar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri Halk Tv'ye kayyum atandı, yayın durduruldu. Gelişmeler, hukuk devletinin güvenceleri olan; ifade özgürlüğü, demokratik çoğulculuk ve halkın haber alma hakkı açısından kaygı vericidir.

Çünkü basın özgürlüğü, demokrasinin güvencesidir. Farklı sesleri susturmak, eleştirel düşünceyi bastırmak kimseye kazanç sağlamaz. Basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."