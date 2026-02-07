Burhanettin Bulut: Zeydan Karalar'a Görevinin İade Edilmesi Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burhanettin Bulut: Zeydan Karalar'a Görevinin İade Edilmesi Gerekiyor

07.02.2026 16:43  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevine dönmesi için herhangi bir engel olmadığını belirtti. Bulut, Karalar'ın Adana halkı tarafından sevilen bir siyasetçi olduğunu vurguladı ve hukuksuzlukların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tahliye olan Zeydan Karalar'ın görevine dönmesinin önünde herhangi bir engel olmadığını belirterek, "Burada iyi bir, olumlu bir adım atıldı. Mahkeme doğru bir karar verdi. Hemen arkasından da görevinin iade edilmesi gerekiyor. Yine söylüyorum, buradaki irade Zeydan Karalar'ın iradesi değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi değil. Adana'nın iradesi. O da belediye başkanı olarak gelip Adana'da hizmet vermeye devam edecek. Yasal bir engel yok" dedi.

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Adanalılarla buluşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, buluşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Bulut, Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı günden bu yana Adana'da büyük bir dayanışma sergilendiğini ifade etti. Bulut, Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından her gün belediye önünde çadır kurulduğunu, her mahkeme günü ve sürecin 100'üncü, 200'üncü günlerinde toplantılar yapıldığını belirterek, "Çok az sayıda davetli olmasına rağmen bu buluşmalar binlerce kişinin katıldığı mitinglere dönüştü. Adanalılar burada bir haksızlık yapıldığını çok iyi biliyordu" dedi.

Zeydan Karalar'ın toplumun her kesimine dokunan bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Bulut, "Herkes Zeydan Karalar'ı ailesinden biri gibi görüyor. Dosyanın içeriğine baktığınızda ise 10 yıl önceye dayanan yalnızca bir iddia üzerinden cezaevine atıldığını görüyorsunuz. Bir yanda çok sevilen bir siyasetçi, diğer yanda Adana'ya önemli hizmetler yapmış bir belediye başkanı var" diye konuştu.

"Gönlümüzün yarısı hala cezaevindeki belediye başkanlarımızda"

Karalar'ın tahliyesinin Adana'da büyük bir karşılık bulduğunu söyleyen Bulut, "Cezaevinden çıktığı gün, gece saat 03.30 olmasına rağmen havalimanı ana-baba günü gibiydi. Bugün de evine gelen giden konuklarla dolu. Genel Başkanımız da baba ocağında kendisini ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Bulut, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Zeydan Karalar'ın çıkmasına seviniyoruz ama gönlümüzün yarısı hala cezaevindeki belediye başkanlarımızda. Burada büyük bir hukuksuzluk var. Sadece Adana'da değil, farklı illerde de benzer durumlar söz konusu" dedi.

"Yerel seçimlerde ortaya konulan halk iradesinin yok sayılması kabul edilemez"

Süreçte tutuklamalara itiraz ettiklerini vurgulayan Bulut, "Er ya da geç arkadaşlarımız da çıkacak. Adana onları da bekliyor. Biz soruşturma açılmasına karşı değiliz. Mahkemeler kurulsun, her şey incelensin. Ama tutukluluğun siyasi bir araca dönüştürülmesine itiraz ediyoruz. Yerel seçimlerde ortaya konulan halk iradesinin yok sayılması kabul edilemez" diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın görevine dönmesinin önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Burhanettin Bulut, "Burada iyi bir, olumlu bir adım atıldı. Mahkeme doğru bir karar verdi. Hemen arkasından da görevinin iade edilmesi gerekiyor. Yine söylüyorum, buradaki irade Zeydan Karalar'ın iradesi değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi değil. Adana'nın iradesi. O da belediye başkanı olarak gelip Adana'da hizmet vermeye devam edecek. Yasal bir engel yok. Hukuki olarak böyle bir şey yaparlar mı? Ummuyorum. Bir an önce ülkenin normalleşmesi lazım. Bir an önce bu organize kötülüklerden vazgeçilmesi lazım iktidarın" dedi.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Zeydan Karalar, Belediye, Karalar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhanettin Bulut: Zeydan Karalar'a Görevinin İade Edilmesi Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 19:16:24. #7.11#
SON DAKİKA: Burhanettin Bulut: Zeydan Karalar'a Görevinin İade Edilmesi Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.