Burhanettin Bulut: Zeydan Karalar'a Görevinin İade Edilmesi Gerekiyor

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Adanalılarla buluşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, buluşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Bulut, Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı günden bu yana Adana'da büyük bir dayanışma sergilendiğini ifade etti. Bulut, Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından her gün belediye önünde çadır kurulduğunu, her mahkeme günü ve sürecin 100'üncü, 200'üncü günlerinde toplantılar yapıldığını belirterek, "Çok az sayıda davetli olmasına rağmen bu buluşmalar binlerce kişinin katıldığı mitinglere dönüştü. Adanalılar burada bir haksızlık yapıldığını çok iyi biliyordu" dedi.

Zeydan Karalar'ın toplumun her kesimine dokunan bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Bulut, "Herkes Zeydan Karalar'ı ailesinden biri gibi görüyor. Dosyanın içeriğine baktığınızda ise 10 yıl önceye dayanan yalnızca bir iddia üzerinden cezaevine atıldığını görüyorsunuz. Bir yanda çok sevilen bir siyasetçi, diğer yanda Adana'ya önemli hizmetler yapmış bir belediye başkanı var" diye konuştu.

"Gönlümüzün yarısı hala cezaevindeki belediye başkanlarımızda"

Karalar'ın tahliyesinin Adana'da büyük bir karşılık bulduğunu söyleyen Bulut, "Cezaevinden çıktığı gün, gece saat 03.30 olmasına rağmen havalimanı ana-baba günü gibiydi. Bugün de evine gelen giden konuklarla dolu. Genel Başkanımız da baba ocağında kendisini ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Bulut, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Zeydan Karalar'ın çıkmasına seviniyoruz ama gönlümüzün yarısı hala cezaevindeki belediye başkanlarımızda. Burada büyük bir hukuksuzluk var. Sadece Adana'da değil, farklı illerde de benzer durumlar söz konusu" dedi.

"Yerel seçimlerde ortaya konulan halk iradesinin yok sayılması kabul edilemez"

Süreçte tutuklamalara itiraz ettiklerini vurgulayan Bulut, "Er ya da geç arkadaşlarımız da çıkacak. Adana onları da bekliyor. Biz soruşturma açılmasına karşı değiliz. Mahkemeler kurulsun, her şey incelensin. Ama tutukluluğun siyasi bir araca dönüştürülmesine itiraz ediyoruz. Yerel seçimlerde ortaya konulan halk iradesinin yok sayılması kabul edilemez" diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın görevine dönmesinin önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Burhanettin Bulut, "Burada iyi bir, olumlu bir adım atıldı. Mahkeme doğru bir karar verdi. Hemen arkasından da görevinin iade edilmesi gerekiyor. Yine söylüyorum, buradaki irade Zeydan Karalar'ın iradesi değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi değil. Adana'nın iradesi. O da belediye başkanı olarak gelip Adana'da hizmet vermeye devam edecek. Yasal bir engel yok. Hukuki olarak böyle bir şey yaparlar mı? Ummuyorum. Bir an önce ülkenin normalleşmesi lazım. Bir an önce bu organize kötülüklerden vazgeçilmesi lazım iktidarın" dedi.