Zeydan Karalar'ın Tahliyesi Adana'da Coşkuyla Karşılandı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliye edilmesi Adana'da sevinçle karşılanırken, yurttaşlar kararı "bayram" olarak nitelendirdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan 6 belediye başkanının da bulunduğu 33'ü tutuklu yaklaşık 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararının ardından Adana'da yurttaşlar büyük sevinç yaşadı. Karar, kent genelinde coşkuyla karşılanırken, vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamalarda duygularını dile getirdi.

Bir yurttaş, Adana'da adeta bayram havası yaşandığını belirterek, "Bugün Adana'da bayram var. Adana Zeydan'ına kavuşuyor. Her sokakta, her caddede büyük bir sevinç var. Davullarla, zurnalarla karşılayacağız. Bu gece Adana'da uyumak yok, Zeydan Başkan'ı bekleyeceğiz" dedi.

Bir başka vatandaş ise Karalar'ın kent için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Zeydan Karalar sadece belediye başkanı değil, Adana'nın dervişidir. Yoksulun, fakirin, herkesin yanında olan bir isim. Bu kararla adaletin varlığına bir kez daha şahit olduk" ifadelerini kullandı.

Kararı öğrendikten sonra duygularını kontrol edemediğini söyleyen bir yurttaş, "Yaklaşık yarım saat önce haberi aldık. Çok geç geldi ama adalet yerini buldu. Diğer başkanlarımızın da çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın yıllardır Adana'ya hizmet ettiğini vurgulayan bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Zeydan Başkan'ın Atatürkçü ilkelere bağlılığı, Cumhuriyet'e olan sevdası ve Adana'ya olan aşkı tartışılmaz. Hayatımda böyle bir sevinci iki kez yaşadım: Çocuklarımı doğurduğum gün ve bugün. Çok mutluyuz."

Tahliye kararının ardından Karalar'ın gece saatlerinde Adana'ya gelmesi beklenirken, kentte karşılamaya yönelik hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.