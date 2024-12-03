Zeynep'in Astsubaylık Hayali Jandarma Ekipleriyle Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeynep'in Astsubaylık Hayali Jandarma Ekipleriyle Gerçek Oldu

Zeynep\'in Astsubaylık Hayali Jandarma Ekipleriyle Gerçek Oldu

Göreme beldesinde West sendromu ile mücadele eden 30 yaşındaki Zeynep Uğur'un astsubay olma hayali, jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleşti. Ekipler, Uğur'a sürpriz bir kutlama organize etti.

03.12.2024 18:58  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde 2 yaşında geçirdiği havale sonucu west sendromuna yakalanan Zeynep Uğur'un (30) astsubay olma hayali, jandarma ekipleri sayesinde gerçek oldu.

Merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde yaşayan Zeynep Uğur, 2 yaşında geçirdiği havale sonucunda west sendromlu oldu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamındaki ziyaretleri sırasında Uğur'un astsubay olma hayalinin olduğunu öğrendi. Ekipler, Uğur'un hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Jandarma üniforması giydirilen Zeynep Uğur, devriye aracı ile Göreme Jandarma Komutanlığı asayiş noktasına getirildi. Peribacası içinde bulunan asayiş noktasına gezen Uğur'un, doğum günü olması nedeniyle sürpriz kutlama da yapıldı. Pasta kesen Uğur, ekipler ile vakit geçirdi.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Engelliler, Jandarma, Güncel, Göreme, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep'in Astsubaylık Hayali Jandarma Ekipleriyle Gerçek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 20:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynep'in Astsubaylık Hayali Jandarma Ekipleriyle Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.