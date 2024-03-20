Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Zeytin Dalı Harekatı alanına sızma girişimi tespit edilen PKK/KCK-PYD/ YPG'li "Rızgar Amed" kod adlı terörist Mehmet Kılıç, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in teknik desteği ile terörist Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.
Suriye Milli Ordusu, terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak yakaladı.
Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/ Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.
Son Dakika › Güncel › Zeytin Dalı Harekatı'na sızma girişiminde bulunan terörist yakalandı - Son Dakika
Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, down sendromlu bireyler ve ailelerine hizmet sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkezde down sendromlu bireylere özel eğitimler, fizyoterapi, spor, dil ve konuşma terapisi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için hayat boyu öğrenme programı uygulanıyor. Merkezde ailelere de psikolojik destek sağlanıyor ve çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ailelerin ve yardımseverlerin desteğiyle merkezdeki eğitim masraflarının büyük bir kısmı karşılanıyor.
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