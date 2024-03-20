Zeytin Dalı Harekatı'na sızma girişiminde bulunan terörist yakalandı - Son Dakika
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Zeytin Dalı Harekatı'na sızma girişiminde bulunan terörist yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı\'na sızma girişiminde bulunan terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan operasyonla, Zeytin Dalı Harekatı alanına sızma girişimi tespit edilen PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Mehmet Kılıç, Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı. Terörist Kılıç, daha önce de TSK'ya yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde yer almıştı ve hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

20.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Zeytin Dalı Harekatı alanına sızma girişimi tespit edilen PKK/KCK-PYD/ YPG'li "Rızgar Amed" kod adlı terörist Mehmet Kılıç, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in teknik desteği ile terörist Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.

Suriye Milli Ordusu, terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak yakaladı.

Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/ Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

Kaynak: AA

Suriye Milli Ordusu, Mehmet Kılıç, Muş, YPG, PKK, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

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