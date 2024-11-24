Zeytin Hırsızı Tutuklandı

Gaziantep'te zeytin çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda devriye sırasında Oğuzeli ilçesinde M.B'nin tarladan zeytin çalmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen yaklaşık 100 kilogram zeytin, sahibine teslim edildi.
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