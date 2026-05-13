Ayvalık'ta Zeytinciliğin Geleceği Konuşulacak

13.05.2026 15:01  Güncelleme: 16:45
15-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ayvalık'ta düzenlenecek Zeytin Üretim Zirvesi'nde zeytin ve zeytinyağı üretiminin geleceği, kırsal kalkınma ve ihracat konuları ele alınacak. Sektörün farklı paydaşları bir araya gelecek.

(BALIKESİR)- AGROAYVALIK Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek Zeytin Üretim Zirvesi, 15-18 Mayıs günleri arasında Ayvalık'ta gerçekleştirilecek. Organizasyonda zeytinciliğin geleceği, kırsal kalkınma, markalaşma ve ihracat başlıkları ele alınacak.

AGROAYVALIK Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek Zeytin Üretim Zirvesi, 15-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ayvalık'ta düzenlenecek. Altınova Kapalı Pazaryeri'nde yapılacak organizasyon, tarım ve zeytincilik sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getirecek. Dört gün sürecek fuar ve zirve kapsamında; üreticiler, akademisyenler, ihracatçılar, kooperatif temsilcileri, yerel yöneticiler ve sektör profesyonelleri aynı platformda buluşacak. Organizasyonun, Türkiye zeytinciliğinin geleceğine yönelik ortak akıl ve stratejik yol haritasının oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.

ZEYTİNCİLİĞİN YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) Başkanı İsmail Uğural koordinasyonunda gerçekleştirilecek Zeytin Üretim Zirvesi'nde sektörün temel sorunları, çözüm önerileri ve küresel rekabet koşulları ele alınacak. Uğural, zirvenin yalnızca sorunların konuşulduğu bir platform olmayacağını belirterek, "Yerel yöneticilerden akademisyenlere, üreticilerden sanayici ve ihracatçılara kadar zeytine dair sözü olan herkes Ayvalık'ta buluşacak. Türkiye zeytinciliğinin daha güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmesi için ortak çözüm önerileri geliştirilecek. Zirveden çıkacak sonuçların sektör için önemli bir yol haritası oluşturmasını amaçlıyoruz" dedi.

KIRSAL KALKINMA VE TARIM POLİTİKALARI GÜNDEMDE

Zirvenin ilk gününde "Kuzey Ege'de Yerel Yönetimlerin Tarım Politikaları" başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Oturumda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı kırsal kalkınma, üretim planlaması ve bölgesel tarım yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Aynı gün düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Gündem" oturumunda ise üreticiler ve sektör temsilcileri mevcut piyasa koşullarını, üretim süreçlerini ve sektörün karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirecek.

Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilecek "Kuzey Ege Zeytinyağında Küresel Marka Yolculuğu" başlıklı oturumda; coğrafi işaretin ekonomik değeri, lisanslı depoculuk sistemi ve Kuzey Ege zeytinyağının dünya pazarındaki konumu ele alınacak. Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ticaret odalarının başkanlarının katılacağı oturumun ardından düzenlenecek sektör forumunda ise ihracatçılar, üreticiler ve akademisyenler bir araya gelecek. Forumda Türkiye'nin küresel pazardaki rekabet avantajı, maliyet baskıları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni ihracat stratejileri masaya yatırılacak.

KADIN ÜRETİCİLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Zirvenin üçüncü gününde kadın üreticilerin deneyimlerine odaklanılacak. "Kadın Çiftçiler Konuşuyor" başlıklı oturumda aile işletmelerinden markalaşma süreçlerine kadar birçok başlık değerlendirilecek; kırsal ekonomide kadın emeğinin artan rolüne dikkat çekilecek. Günün son oturumunda ise ziraat odaları başkanlarının katılımıyla yeni sezona ilişkin beklentiler ele alınacak. Kuraklık riski, su yönetimi, üretim maliyetleri ve rekolte tahminleri sektörün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Sektör temsilcileri, Ayvalık'ta düzenlenecek Zeytin Üretim Zirvesi'nin; üretimin sürdürülebilirliği, ihracat kapasitesinin artırılması ve yüksek katma değerli marka ekonomisinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

