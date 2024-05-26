Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 15. Dönem Mezunları İçin Şölen Düzenlendi - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 15. Dönem Mezunları İçin Şölen Düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 15. Dönem Mezunları İçin Şölen Düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen, mezunların eserlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Sergi gezildikten sonra mezuniyet şöleni gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı, kültür sanat faaliyetlerinin belediyecilik işlerinden sayılması gerektiğini vurguladı. Mezunlara sertifikaları takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

26.05.2024 16:13
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Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinin 15. dönem mezunları için şölen düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen şölen, yıl boyunca kültür merkezinde çeşitli dallarda eğitim gören kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başladı.

Katılımcılar sergiyi gezerek, çeşitli alanlarda eser veren eğitmen ve kursiyerlerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sergi açılışının ardından kursiyerlerin hazırladığı gösterilerden oluşan mezuniyet şöleni gerçekleştirildi.

"Kültür sanat temel belediyecilik işlerinden sayılmalıdır"

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, belediyeler için kültür sanat faaliyetlerinin önemli olduğunu belirterek, "Meslektaşlarımız arasında da söylüyorum, nüfusu yüz binin üzerindeki ilçe belediyeleri için kültür sanat faaliyetleri temel belediyecilik işlerinden sayılmalıdır." dedi.

Bütün işleri aynı duyarlılıkla, büyük bir aşkla ve şevkle yaptıklarını vurgulayan Arısoy, "Bizim işimiz sadece kentin, şehirlerin belediyecilik anlamında fiziki düzenlemeleri ve ihtiyaçları değil. Aynı zamanda hemşehrilerimizin yaşama sevinçlerini yükseltmek diye temel bir görevimizin de olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise her birinin üzerinde haftalarca hatta aylarca emek verilmiş kıymetli eserleri görmekten memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Hakikaten çok değerli, birbirinden kıymetli eserler. Öncelikle bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen, başta bu kursların tertibinin mimarı olan belediye başkanımız olmak üzere, belediyemizin bütün ekibine, bu kursların açılmasında ve kursiyerlerin yetiştirilmesinde emekleriyle, yol göstericilikleriyle kursiyerlerimizi hazırlayan kurs hocalarımıza ve tabii ki İstanbul'un dört bir tarafından bu kurslarımıza iştirak ederek varlıklarıyla kurslarımızın devamlılıklarını sağladıkları için o güzel eserleri ortaya koyan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müzik dinletisi ve sahne gösterileriyle devam eden etkinlikte mezunlara sertifikaları takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ta 2009'da başlayan ve bu sezon 15. mezunlarını veren kültür sanat kurslarına, bugüne kadar 37 bin 796 kişi katıldı. Bu yıl 25 branşta eğitim sunarak 3 bin 928 ön kayıt alan kurslardan toplam 1515 kişi mezun oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 15. Dönem Mezunları İçin Şölen Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 15. Dönem Mezunları İçin Şölen Düzenlendi - Son Dakika
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