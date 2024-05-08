Zeytinburnu Belediyesi'nin Haldun Taner'i Anma Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesi'nin Haldun Taner'i Anma Paneli Gerçekleştirildi

Zeytinburnu Belediyesi\'nin Haldun Taner\'i Anma Paneli Gerçekleştirildi

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Haldun Taner'i anma paneli gerçekleştirildi. Panelde, Haldun Taner'in kişiliği, eserleri ve Türk edebiyatındaki yeri ele alındı. Panelde konuşan yazarlar, Taner'in dilinin sade, basit ve yalın olduğunu vurgulayarak, eserlerinde açıklık, seçiklik ve sadelik özelliklerinin ön plana çıktığını belirtti. Ayrıca, Haldun Taner'in tiyatro tarihi dersi vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiği ve portre yazılarıyla önemli tespitler yaptığı da vurgulandı. Panel, Zeytinburnu Kültür Sanat YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

08.05.2024 22:03
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Zeytinburnu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Vefatının 38. Yılında Haldun Taner'i Anma Paneli" gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katılımıyla gerçekleştirilen panelde Haldun Taner'in kişiliği, eserleri, Türk edebiyatındaki yeri ele alındı.

Yazar Cemal Şakar, Taner'in dilinin sade, basit ve yalın olduğunu belirterek, "Kendi ifadelerinde açık-seçiklik ve sadeliğin birinci nezaketi olduğunu söylüyor. Düzayak, ayrıntısız, okunmaya, kolayca anlaşılmaya yatkın öyküler yazdığını söylüyor. Cambazlığı, fazla ustalığı, soyuta fazla kayışı tasvip etmiyor. Herkesin anlayabileceği halkçı bir üslup benimsedim diyor." ifadesini kullandı.

Kurmacanın, öykünün ve romanın özünde bir sadelik olduğunu dile getiren Şakar, "Çünkü bu türler doğduğunda da genellikle sıradan, doğal, alelade olana yönelmişlerdi. Tabii modernist romancıların öykücülerin kapalılığı ayrı bir mesele. Ancak türün genel özelliği bence açıklık, seçiklik, sadelik." dedi.

Şakar, Haldun Taner'in hemen her konuyu ele almış bir yazar olduğunu, toplumsal sorunları işlediği temaların yanı sıra eserlerinde insanı, bireyi, çatışmaları ve çelişkileri öne çıkarmaya çalıştığını ve genellikle sıcak bir anlatıcı kullandığını kaydetti.

"Bütün bölümlere açık tiyatro tarihi dersi verdi"

Prof. Dr. Seval Şahin, Haldun Taner'in tiyatrosunun farklı dönemleri bulunduğunu belirterek, epik tiyatroya ve yazarın epik tiyatroyla ilgilendiği döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ilk defa tiyatro tarihi dersinin bir kürsü olarak var olmasının Haldun Taner sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Haldun Taner İstanbul Üniversitesi'nde bütün bölümlere açık, tiyatro tarihi dersi veriyor ve bu da ilk. Yani uzun yıllar bunu yapmış çünkü bir tiyatro bölümü yok. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü altında da ona bir tiyatro dersi açmamışlar. O böyle bütün üniversiteye açık bir tiyatro tarihi dersi açmış ve birçok bölümden insanlar o dersleri dinlemişler."

Yazar Tahsin Yıldırım da Taner'in portrelerinde önemli tespitler yaptığı vurgulayarak, "Metinlerinde tiyatral hava hissedilen Haldun Taner, özellikle portre yazıları itibarıyla hakkı teslim edilmemiş bir yazarımızdır. Daha çok hikayeci ve tiyatrocu kimliğiyle sunuluyor." diye konuştu.

Yazar Necati Tonga ise Taner'in hem tiyatroda hem de hikayede usta bir şahsiyet olduğunu belirterek, yazarın eserlerine ve çeşitli ülkelere gerçekleştirdiği seyahatlerine ilişkin bilgiler verdi.

Yazarın kitaplaşmış gazete yazılarını ve gezi yazılarını incelediğini belirten Tonga, "Haldun Taner, hikayeciliğinin ve tiyatroculuğunun yanı sıra kaleme aldığı fıkralarla denemelerle yazı yazdığı gazetelere değer katan, geniş bir okur kitlesinin takip ettiği bir yazardır." dedi.

Edebiyatseverlerin ilgiyle izlediği panel, Zeytinburnu Kültür Sanat YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Kaynak: AA

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