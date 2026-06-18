Zeytinburnu'na Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'na Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Zeytinburnu\'na Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
18.06.2026 17:56
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Zeytinburnu'nda açılan yeni ASM ile sağlık projeleri hız kazanacak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacak.

Zeytinburnu 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çırpıcı'da bulunan merkezin açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, burasının yalnızca bir sağlık yatırımı olmadığını söyledi.

İlçede sağlık alanında yeni projelerin de hayata geçirileceğini dile getiren Güner, Maltepe Mahallesi'nde yeni bir ASM için çalışmaların devam ettiğini, Sümer Mahallesi'ne de "Sağlıklı Hayat Merkezi" kazandırmayı planladıklarını belirtti.

Güner, Maltepe'de planlanan sağlık kompleksine ilişkin, "Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu aynı çatı altında buluşturacak sağlık kompleksidir. Bu yatırım tamamlandığında vatandaşlarımız birçok sağlık hizmetine tek noktadan ulaşabilecek." diye konuştu.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde planlanan 600 yataklı Yedikule Devlet Hastanesi Projesi'nin de bölgenin sağlık kapasitesini güçlendireceğine dikkati çeken Güner, ilçeye 2 yeni ASM, 2 Sağlıklı Hayat Merkezi, birer Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin vatandaşlara farklı alanlarda hizmet sunacağının altını çizen Güner, şunları kaydetti:

"Sağlıklı hayat merkezlerimizin projeleri belediyemiz tarafından hazırlandı, ihale sürecinde. Sağlıklı hayat merkezi derken içerisinde psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, dışarıda yüksek ücretlerle randevu sıralarıyla, paramızla ulaşamadığımız hizmetleri Zeytinburnu'muza bedava getirmiş olacağız. Bu hizmetlerin yanı sıra Zeytinburnu'nu bir üst seviyeye çıkaracak şehir hastanemizin çalışmaları sürüyor."

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu'nun da katıldığı törende dua edildi.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra merkezi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'na Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

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