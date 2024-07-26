Zeytinburnu'nda çocuklar sıfır atık ve geri dönüşümü eğlenerek öğreniyor

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Zeytinburnu'nda kurulan bir merkezde, çocuklara hem sıfır atık ve geri dönüşümün önemi anlatılırken hem de atölye çalışmaları yaptırılıyor.

Dünya iklim krizine doğru sürüklenirken çevre sorunlarının çözümü ve atıkların yönetiminde en etkili yöntemlerin başında çocuklara verilen çevre eğitimi geliyor.

Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesince ilçede 1718 metrekarelik bir alanda kurulan Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi, eğitim-öğretim süresi boyunca ilçedeki ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine, yaz aylarında ise çeşitli kurumların düzenlediği yaz okullarında eğitim gören öğrencilere etkinlikler düzenliyor.

Merkezde 16 farklı atık grubunun kabul edildiği "Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi", organik atıkların işlendiği "Kompost Tesisi" ve özellikle 9-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik atölye çalışmalarının düzenlendiği "Eğitim Binası" yer alıyor.

Her yıl 6 bine yakın çocuk "iklim kahramanı" ünvanı alıyor

Çatı ve bahçe tarımı faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezde, yağmur hasadı uygulamasıyla su israfının önüne geçiliyor, elektrik ihtiyacı güneş enerjisi sistemleri kullanılarak sağlanıyor.

Merkezde ayrıca, biyoçeşitliliğin önemine vurgu yapmak, çocuklarda farkındalık oluşturmak ve bahçelerdeki zararlı böceklerle mücadele etmek için çok sayıda faydalı böceğe yiyecek ve barınma imkanı sunan böcek oteli bulunuyor.

Çocuklar, eğitimde öğrendiklerini merkezde düzenlenen gezi sayesinde gözlemleme imkanı bulurken atık çoraplar, tekstil ürünleri ve camlardan oyuncak, anı kutusu ve mozaik yapımını öğreniyor.

Merkezde bulunan eğitim binasındaki 30 kişilik eğitim ve atölye alanında her yıl 6 bine yakın çocuk, çevre mühendislerince iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitilerek "iklim kahramanı" ünvanı alıyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Zeytinburnu'ndaki okullardan TÜGVA Yaz Okuluna katılan 9, 10 ve 11 yaşlarındaki 13'ü erkek, 12'si kız 25 öğrenci, gözetmenleri eşliğinde Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'ne gelerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İlk önce merkezdeki eğitim binasında iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve sıfır atık projesinin önemi hakkında eğitim gören öğrenciler, daha sonra baretlerini takarak atık getirme merkezi, yağmur hasadı alanı, kompost üretim tesisi, böcek oteli ile bahçe ve çatı tarım alanlarını gezdi.

Atölye çalışmasında cam atıklardan mozaik tasarlayan öğrenciler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

4. sınıf öğrencisi Musa Metin Kurna, merkezde sıfır atık ve iklim değişikliği gibi faydalı konuları öğrendiklerini belirterek, "Ayakkabı kutularından araba otoparkı yapıyorum. Küçülen eşyalarımı kuzenlerime, arkadaşlarıma veriyorum. Burası güzel bir yer, gelmenizi tavsiye ederim." dedi.

5. sınıf öğrencisi Osman Fatih Yavaş da merkezde bulunmaktan çok mutlu olduğunu, çöplerin atılışını öğrendiğini ve suyu açık bırakmadığını dile getirdi.

5. sınıf öğrencisi Şükran Akyol geri dönüşümü öğrendiklerini kaydederek, "Bir tane plastik vardı. Onu kuş yemi için yaptım, kuşlara verdim. Bir de süt koyup kedilere verdim." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi Hiranur Öztekin de geri dönüşümü kendi hayatında uyguladığını, merkezde öğrendiklerini uygulamaya devam edeceğini ve arkadaşlarının buraya görmeleri gerektiğini ifade etti.

"Geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz"

Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi hakkında AA muhabirine konuşan eğitmen-çevre mühendisi Kadriye Dirik Demirbaş, buraya 4. ve 5. sınıf öğrencilerini aldıklarını, onlara iklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilgiler verdilerini ve eğitim çalışması yaparak tesisi gezdirdiklerini söyledi.

Demirbaş, "Atık bölümlerimizden kompost tesisimize, çatı tarımımızdan arıcılık faaliyetlerimize kadar kapsamlı bir tesis. Bunları yerinde görerek öğreniyorlar. Daha sonrasında eğitim sınıfımızda da etkinlik yapıyoruz." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi olarak sıfır atık kapsamında başarılı projeler yürüttüklerini kaydeden Demirbaş, şöyle konuştu:

"İlçemizde bulunan ikili toplama sistemleri sayesinde atık yönetimimizi gerçekleştiriyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmış oluyoruz. Organik atıkların doğru yönetildiğinde neredeyse yüzde 100'ünü geri dönüştürebildiğimizi biliyoruz. Bu hedefle de ilçemizde haftanın 6 günü kurulan pazarlarımızdan organik atıkları araçlarımız aracılığıyla buradaki kompost tesisimize getiriyoruz. Burada makineler aracılığıyla toprağa verimlilik ve iyileştirme sağlayan kompost ürününü elde ediyoruz. Ayda 2 ton organik atıktan 1 tona yakın kompost elde edebiliyoruz. Kompost ürünümüzün bir kısmıyla solucanlarımızı besliyoruz. Beslediğimiz solucanlardan da solucan gübresi elde ediyoruz. Solucan gübresi toprak verimliliği için çok önemli, verimlilik arttıran bir ürün. Bir ton komposttan da 500 kilo kadar solucan gübresi elde edebiliyoruz."

Kompostu toprak iyileştirici olduğu için park ve bahçelerde, solucan gübrelerini ise merkezdeki çatı ve bahçe tarımında kullandıklarını anlatan Demirbaş, kompost makinelerinin enerji ihtiyacını güneş enerjisinden, solucanların nem ihtiyacını da yağmur suyu hasadından sağladıklarını ve bu şekilde sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturduklarını sözlerine ekledi.