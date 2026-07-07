Zeytinburnu'nda Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Zeytinburnu'nda park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, 1 Temmuz'da park halindeki bir otomobilden multimedya sisteminin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli O.C, Çırpıcı Mahallesi'nde yakaladı.
Çalınan multimedya sistemi, Sümer Mahallesi'ndeki metruk binada ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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