Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Maltepe Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda İş Merkezinde Yangın - Son Dakika
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