Zeytinburnu'nda İş Merkezinde Yangın

Zeytinburnu'nda iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Topkapı'da Maltepe Mahallesi Site Yolu Sokak'ta dün akşam saatlerinde, 4 katlı iş merkezinin bodrum katındaki plastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri gece boyunca müdahalede bulundu.
Ekiplerin 100 itfaiye aracı ve 255 personelle müdahale ettiği yangın, 16 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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