Zeytinburnu'nda İş Yerinde Yangın

Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Seyitnizam Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
