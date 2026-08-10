Zeytinburnu\'nda Kafede Yangın

ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir kafede tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan tadilat aşamasındaki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kafenin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.