Zeytinburnu'nda Kasten Öldürme Davası

Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada darbedilmesinin ardından fenalaşınca hastane kapısına bırakılan Bayram Gündoğdu'nun ölümüne ilişkin haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanıklar Serhan Yavuz Çiftçi ve Cenk Faruk Döner'in yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serhan Yavuz Çiftçi ve Cenk Faruk Döner ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Çiftçi savunmasında, olaydan bir süre önce kendisinden borç isteyen maktule amcasının tanıdığı olduğu için para verdiğini ancak Gündoğdu'nun borcunu söylediği tarihte ödemediğini anlattı.

Borç meselesini konuşmak amacıyla bir mekanda buluştukları maktulün parayı getirmemesi üzerine olay yerine 2-3 dakikalık mesafede bulunan amcasının dükkanına gitmeyi teklif ettiğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Arabaya yürürken bana küfür ederek yumruk attı. Refleks olarak ben de kendisine iki yumruk salladım. O sırada kalabalık oluştu. Gelenler bizi sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşince maktul 'tamam amcanın yanına gidelim.' dedi. O sırada Cenk Faruk Döner yanımıza geldi. Bayram abi (maktul) kendi isteğiyle Cenk'in arabasına bindi. Amcamın dükkanına gittik. Arabadan indiğimiz sırada Cenk 'Bayram abinin burnundan kan geliyor.' dedi. Bunun üzerine amcama sinirlendim, 'Bunların hepsi senin yüzünden oldu.' diye sitem ettim. 'Adamı hastaneye götür.' dedim. Amcam götürmek istemedi. Bayram abiyi Cenk hastaneye götürdü. Bayram abinin kötü olabileceği hiç aklıma gelmemişti."

Olayın ardından Cenk Faruk Döner ile tanıdıkları olmayan Edirne'ye gitmeye karar verdiklerini aktaran Çiftçi, "Edirne'de kaldığımız otelden çıkarak taksiye bindik. Taksiciye bizi yürüyüş yapabileceğimiz bir yere götürmesini söyledim. Gittiğimiz yerde jandarma yanımıza gelerek GBT yaptı. Kasten öldürme suçundan arandığımızı öğrendik. Şoka uğradım. Ölmesine hala inanamıyorum." diye konuştu.

Sanık Cenk Faruk Döner ise aracına binen Bayram Gündoğdu'nun renginin biraz sarı olduğunu vurgulayarak, Çiftçi'nin amcası Yavuz Selim Çiftçi'nin dükkanına giderken de Gündoğdu'nun burnundan kan geldiğini kaydetti.

Daha sonra hastaneye götürdüğü Gündoğdu'yu sedyeye koyduğunu belirten Döner, "Park yeri aramak için hastaneden uzaklaştığımda park yeri bulamadım. Hastaneye bıraktığım için de oradan ayrıldım. Serhan beni arayarak yanına çağırdı. Edirne'ye gittik." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen Yavuz Selim Çiftçi ise 15 yıllık arkadaşı olan maktulün ilaç kullandığını ancak hastalığının ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Temmuz 2024'te maktul Bayram Gündoğdu ve sanık Serhan Yavuz Çiftçi'nin aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle Zeytinburnu'nda buluştukları, sokakta yaşanan kavgada darbedilen Gündoğdu'nun fenalaştığı anlatıldı.

Sanık Çiftçi'nin, Gündoğdu'yu diğer sanık Cenk Faruk Döner'in aracının arka koltuğuna koyduğu, kendisinin de başka arabayla amcası Yavuz Selim Çiftçi'nin iş yerine gittiği belirtilen iddianamede, araçta baygın vaziyette bulunan Gündoğdu'nun Cenk Faruk Döner tarafından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İddianamede, Gündoğdu'yu kapıdan teslim eden sanık Döner'in, maktulün sedye üzerinde hastaneye girişi dahi tamamlanmadan araçla olay yerinden alelacele ayrıldığı ifade edilerek, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda da maktulün ölümünün, maruz kaldığı darp olayının stresi tetiklemesiyle yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği aktarılarak, maktulün maruz kaldığı darp olayına bağlı yaralanmasıyla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu bildirildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Serhan Yavuz Çiftçi ve Cenk Faruk Döner hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.