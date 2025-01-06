Zeytinburnu'nda Kurşunlama Olayında 2 Gözaltı

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Zeytinburnu'nda, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Kazlıçeşme'de bulunan bir iş yerinin 15 Aralık'ta kurşunlanmasının ardından harekete geçti.

İnceleme sonucunda araçla bölgeye gelen ve kimlikleri belirlenen 2 şüpheliden birinin dışarı çıkarak, iş yerine silahla ateş açtığı belirlendi. Aracı kullanan şüphelinin ise o anları kaydettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, aracı kullanan O.Y.Ç'yi olaydan 3 gün sonra gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

İş yerine silahla ateş eden E.Ç. ise bugün yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi ile E.Ç arasında husumet olduğu öğrenildi.