Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı

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İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu şüpheli otomobil sürücüsü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çalışmasında şüpheliye ve kazada yaralanan, hastanede tedavisi devam eden İETT otobüsünün şoförüne yapılan testlerde alkol çıkmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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