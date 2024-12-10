Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu

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Zeytinburnu'nda bir eve yapılan operasyonda 300 litre şişelenmiş sahte içki ve 100 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 5 Aralık'ta Beştelsiz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda S.B. ve I.M. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada şişelenmiş 300 litre sahte içki, 100 litre etil alkol, çok sayıda boş şişe ve bandrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.