Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu
Zeytinburnu'nda bir araçta 83 kg skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Zeytinburnu'nda bir araca düzenlenen operasyonda 83 kilogram skunk??????? ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.
Araçta yapılan aramada 83 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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