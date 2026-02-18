Zeytinyağı Hırsızı Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytinyağı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Mahallesi'ndeki bir evden 30 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin A.T. (45) olduğunu tespit etti.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
