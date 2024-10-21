Zhejiang'da Kano Maratonu

ZHUJİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Zhuji şehrinin Diankou kasabasındaki Baitahu Ulusal Sulak Alan Parkı'nda düzenlenen bir kano ve kürek çekme maratonunda yarışan katılımcılar görülüyor, 20 Ekim 2024. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
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