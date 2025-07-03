Zhejiang ile Orta Asya Arasında Yeni Kargo Hattı

HANGZHOU, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti ile Orta Asya arasındaki ticari bağları güçlendirme çalışmaları çerçevesinde sadece kargo taşınan ilk hava rotası çarşamba günü faaliyete geçti.

Özbekistan merkezli My Freighter kargo havayolu şirketin ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, çarşamba günü sabah saatlerinde Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e günlük ihtiyaç malzemesi, giysi ve çeşitli ürünlerden oluşan 50 tondan fazla mal taşıdı.

Bu yıl Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'ndan başlatılan sadece kargo taşınan ikinci uluslararası kargo rotası olan seferle birlikte havalimanından düzenli olarak gerçekleştirilen uluslararası kargo rotalarının sayısı 20'ye yükseldi. Bu rotalarda haftada gerçekleştirilen uçuş sayısı da yaklaşık 100'e çıktı. Zhejiang eyaletindeki tüm havalimanlarında uluslararası kargo rotalarının sayısınınsa 53'e ulaştığı belirtiliyor.

Yeni rotada çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen uçuşlar yaklaşık 6 saat sürüyor. Dönüş seferlerinde Özbekistan'dan Çin'e taze meyve ve diğer özel tarım ürünleri getirilecek.

Zhejiang Donglixin Tedarik Zinciri Yönetimi Limited Şirketi yetkilisi Xu Jie, güçlü pazar talebine bağlı olarak ilerleyen süreçte rotaya ilave seferler konulacağını belirtti.

Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı gümrük yetkilileri, uluslararası kargo ticaretini geliştirmek amacıyla gümrükleme süreçlerinin verimliliğini daha da artırıp lojistik maliyetlerini düşüreceklerini dile getirdi.