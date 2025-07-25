Zhengzhou'da Medya Zirvesi: Yeni İşbirlikleri

ZHENGZHOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhengzhou kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde birçok yabancı medya kuruluşuyla işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Perşembe günü imzalanan söz konusu anlaşmalar, haber ve bilgi alışverişi, personel ziyaretleri ve medyanın entegre gelişimi alanlarında işbirliğini derinleştirme amacı taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Demirören Medya Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Köse, İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliği Genel Müdürü Muhammed Elyami ve Belarus Telgraf Ajansı Genel Müdürü İrina Akuloviç ile anlaşma değişim ve imza törenlerine katıldı.

Etkinlik sırasında medeniyetler arası diyaloğu güçlendirmek ve karşılıklı anlayış ve güveni derinleştirmek için habercilik ve düşünce kuruluşu araştırmalarının gücünden tam olarak yararlanmak üzere Xinhua gibi emsalleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden yabancı medya kuruluşlarının liderleri, böylelikle ülkeler arasındaki halklar arası bağların güçlendirilmesine ve dünya barış ve kalkınmasının ilerletilmesine katkıda bulunacaklarını belirttiler.

Köse, işbirliği anlaşmasının imzalanmasının Türkiye ile Çin'in haber kuruluşları arasında yeni bir işbirliği düzeyine işaret ettiğini, Türkiye ile komşu ülke ve bölgelerdeki izleyicilere Çin'i çeşitli kanallar aracılığıyla daha iyi anlamaları için yeni bir pencere açtığını söyledi.

Elyami de Çin haber kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirme konusunda geniş perspektiflerin olduğunu hatırlatarak, Xinhua ile haber ve bilgi alışverişi, karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesi, ortak kalkınma ve ortak refaha katkı sağlanması gibi alanlarda bağların güçlendirilmesini temenni ettiğini fade etti.

Akuloviç ise Xinhua ile işbirliğini güçlendirmeye devam etme, etkileşimi derinleştirme ve uluslararası toplumda Küresel Güney'in sesini daha güçlü hale getirmeye ortak katkı sağlama konusundaki istekli olduklarını dile getirdi.

Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Zhengzhou kentinde düzenleniyor. Zirve, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin rehberliğinde Xinhua, Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Henan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.