Zhengzhou ve Billund Arasında Hava Kargo Rotası Açıldı

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ZHENGZHOU, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou ile Danimarka'nın Billund kenti arasında uluslararası kargo rotası resmen başlatıldı. Bu, Henan eyaleti ile İskandinav bölgesi arasındaki ilk direkt hava kargo rotası oldu.

Billund'dan cuma günü Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı'na inen bir B767 kargo uçağı kargoyu yükledikten sonra Billund'a geri döndü ve hat resmi olarak açılmış oldu.

Danimarkalı Maersk Air Cargo şirketi tarafından işletilen, genellikle sınır ötesi e-ticaret malları ve elektronik ürünlerin taşındığı rotada haftada altı uçuş planlanıyor.

Çin Henan Havacılık Grubu'na göre bu rotanın açılması Zhengzhou'dan Avrupa'ya uzanan hava koridorunun İskandinav bölgesine doğru genişlemesini sağladı ve aynı zamanda Maersk Air'in Zhengzhou Havaalanı'na resmi girişini simgeledi.

Verilere göre 2024 yılında 800.000 tonu aşan kargo ve posta hacmiyle Zhengzhou Havalimanı, 1997'deki açılışından bu yana kaydettiği en yüksek yıllık kargo ve posta hacmiyle rekor kırmış oldu.