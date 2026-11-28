Zigana Dağı Köstere mevkisinde heyelan! Gümüşhane-Trabzon yolu tek şeritten açıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zigana Dağı'nda dün akşam heyelan meydana geldi. Gümüşhane-Trabzon kara yolunda 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor ve ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.
GÜMÜŞHANE- Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı, Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan oldu. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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