GÜMÜŞHANE- Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı, Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan oldu. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.