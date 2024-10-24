Zigana Kış Sporları Merkezi Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Zigana Kış Sporları Merkezi Yeni Sezona Hazır

Zigana Kış Sporları Merkezi Yeni Sezona Hazır

Zigana Kış Sporları Merkezi, karın erken yağmasıyla birlikte yeni kayak sezonuna hazırlanıyor.

24.10.2024 11:47
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Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, karın önceki yıllara göre daha erken yağmasıyla sezona hazırlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 1991'de kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane merkeze ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kayak sezonunun aralıkta başlayıp mart sonuna kadar sürdüğü merkezde, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki pist bulunuyor.

Ülkenin ilk kış sporları merkezlerinden olan tesiste, saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski bulunuyor. Ayrıca, saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift de sporseverlere hizmet veriyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların yanı sıra kızak keyfi sürmek isteyenlerin tercih ettiği merkez, konuklarına Zigana coğrafyasının eşsiz doğasında konaklama imkanı da sunuyor.

Son günlerde aralıklarla etkili olan yağışla hareketliliğin başladığı merkeze gelen yabancı turistler, kar motoru eşliğinde Zigana Dağı'nı keşfetme imkanı sağlayıp manzaranın tadını çıkarıyor.

"Her taraf beyaz ve bütün hazırlıklarımız tamamlandı"

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, geçen yıllara göre karın bölgeye daha erken ve fazla yağdığını söyledi.

Yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Eroğlu, "Her taraf beyaz ve bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Sadece yeteri seviyede karın oluşmasını bekliyoruz. Yeni sezon için mekanik tesislerin bakımı, pist emniyetleri gibi tüm hazırlıklar yapıldı. Tek eksiğimiz kar seviyesinin biraz daha artması." dedi.

Eroğlu, kar seviyesinin daha da artmasını beklediklerini anlatarak, "Yeni sezon öncesi yağan ilk kara göre seviye çok güzel. Önceki yıllarda yağan kar daha alçak seviyedeydi ve daha kısa süre kalıyordu. Yakın zamanda bir kar yağışı daha olursa erken dönemde sezon açılışı yapacağız." diye konuştu.

Karın ardından yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmeye başladığını dile getiren Eroğlu, ziyaretçilerin özellikle kar motoru ve ATV ile doğa gezisine ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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