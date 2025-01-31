Zigong Fener Gösterisi Büyük İlgi Gördü

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CHENGDU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Zigong kentinde Bahar Bayramı kapsamında düzenlenen 31. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Gösterisi büyük ilgi gördü.

Tang (618-907) ile Song (960-1279) hanedanlarına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Zigong Fener Gösterisi, ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras projesi olarak kabul ediliyor. Zigong, 1964 yılında Bahar Bayramı kapsamında ilk fener gösterisini düzenleyen kent olmuştu.

Renkli fener üretimi kentte popüler bir sektör haline gelirken, Zigong fenerleri bugüne kadar 80'den fazla ülke ve bölgede sergilendi. Bir Zigong fenerinin yapımında, sanat tasarımcıları, atölye çalışanları, teknisyenler, elektrikçiler ve kağıt işçileri gibi pek çok zanaatkar görev alıyor. Bu sürecin tamamına Çin'in başka yerlerinde rastlayabilmek pek mümkün değil.