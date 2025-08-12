Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula giren zihinsel engelli kişi eşyalara zarar verdi.
Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Yalı İlkokulu ve Anaokulu'na kapı camını kırarak giren kişinin 21 yaşındaki zihinsel engelli Y.Ç. olduğu belirlendi.
Okulun bahçesindeki Türk bayrağını aşağı indirdiği, sınıf içinde duvarda asılı Atatürk posterini yere attığı ve sınıflardaki eşyaları tahrip ettiği belirlenen Y.Ç. kısa sürede jandarma ekiplerince bulundu.
Y.Ç, işlemleri sonrası Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.
Öte yandan Y.Ç'nin okula zarar vermek için gittiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Y.Ç'nin okula gidip çevresine zarar verip ayrıldığı, daha sonra okula tekrar gelip Türk bayrağını indirdiği anlar yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Zihinsel Engelli Kişi Okula Zarar Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?