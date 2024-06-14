Zihinsel Engelli Kız, Ev Yangınında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zihinsel Engelli Kız, Ev Yangınında Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli bir kız hayatını kaybetti. Güneşli köyünde yaşayan M.D'nin bulunduğu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak kurtarılan M.D, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından M.D'nin bir hafta önce kaybolduğu ve daha sonra köye yakın bir arazide bulunduğu öğrenildi.

14.06.2024 15:07
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli kız hayatını kaybetti.

Güneşli köyünde yaşayan zihinsel engelli M.D'nin (16) bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yaralı bulunan M.D, sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D'nin dedesi Ömer Mutlu, AA muhabirine, evde yangın çıktığını telefonla arayanlardan öğrendiğini söyledi.

Olay yerine geldiğinde evin her tarafını duman kapladığını gördüğünü belirten Mutlu, "Dumandan ev gözükmüyordu. Torunumun nerede olduğunu anlamak için epeyce uğraştılar. Torunumu ekipler, baygın halde banyoda buldu. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı." diye konuştu.

Öte yandan, M.D'nin bir hafta önce kaybolduğu, daha sonra köye yakın arazide bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zihinsel Engelli Kız, Ev Yangınında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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