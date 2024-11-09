Zihinsel Engelli Öğrenci Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika
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Zihinsel Engelli Öğrenci Üniversiteyi Kazandı

Zihinsel Engelli Öğrenci Üniversiteyi Kazandı

18 yaşındaki Mehmet Ali Demirel, üniversiteye girmeyi başardı ve hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor.

09.11.2024 12:46
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Tekirdağ'da yaşayan zihinsel engelli Mehmet Ali Demirel, üniversite eğitimini tamamlayıp meslek sahibi olarak hayatın içerisinde yer almayı amaçlıyor.

Demirel (18), Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında eğitim gördüğü sırada öğretmeni Leyla Rahşan Karavelioğlu'na üniversite sınavına hazırlanmak istediğini söyledi.

Öğretmeninin desteğiyle sınava hazırlanan yüzde 40 zihinsel engelli Demirel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü kazandı.

Demirel, AA muhabirine, öğretmeninin desteğiyle üniversiteyi kazandığını söyledi.

Üniversitede öğrenim görmenin kendisinin en büyük hayali olduğunu belirten Demirel, "Okulu bitirip meslek sahibi olmak istiyorum. Üniversiteyi kazanınca çok mutlu oldum. Diğer arkadaşlarım da çalışarak bunu başarabilir." dedi.

Anne Yaşar Demirel de oğlunun sosyalleşerek her zaman hayatın içinde olması için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Oğlunun üniversiteyi kazanmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Demirel, "Öğretmeni ona çok destek oldu, kazandığını duyunca çok sevindik. İnşallah okulunu hayırlısıyla bitirecek." diye konuştu.

Mehmet Ali'yi sınava hazırlayan öğretmeni Karavelioğlu ise özel öğrencileri topluma kazandırmak için her zaman gayret gösterdiğini söyledi.

Öğrencisinin üniversiteye hazırlanmak istediğini duyunca mutlu olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Özel öğrenciler sınavı kazanamaz diye düşünen çok oluyor. Öğrencim sınava girsin kazansın veya kaybetsin önemli değil o süreci yaşasın istedim. Düzenli olarak sıkı şekilde çalıştık. Öğrencim kendisine güveniyordu. Sınava girdi ve 317 puan aldı. 25 yıldır özel eğitimin içindeyim. Zihinsel engelli bir öğrencinin üniversite kazanması çok zor ve Mehmet Ali bunu başardı. Üniversiteyi de başarıyla bitireceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Mehmet Ali Demirel, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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