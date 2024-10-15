Tokat'ın Zile ilçesinde arkadaşlarının getirdiği doğum günü pastasından yiyen 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir öğrenci doğum günü için evde yaptırdığı yaş pastayı sınıfa getirdi.
Pastayı yiyen 17 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Zile'de Doğum Günü Pastası Gıda Zehirlenmesine Neden Oldu - Son Dakika
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