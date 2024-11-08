Zile\'de Taksi Durağı Yangını

Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksi durağı, piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Dutlupınar Mahallesi'ndeki taksi durağında kimsenin bulunmadığı sırada piknik tüpünün belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Zile Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Taksi durağının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.
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