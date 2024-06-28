Zimbabve'de gösteriye polis müdahalesi

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CAPE Zimbabve'de anayasal düzeni bozmak ve şiddeti teşvik etmek suçlamasıyla 16 Haziran'da gözaltına alınan 78 muhalifin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteriye, polis müdahale etti.

Başkent Harare'deki Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada, çoğunluğu ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) üyesi 78 kişinin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, söz konusu muhaliflerin serbest bırakılması için mahkeme önünde gerçekleştirilen gösteriye polis müdahale etti.

CCC'den yapılan açıklamada, yaşanan arbedede çok sayıda göstericinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

CCC lideri Nelson Chamisa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Mahkemeler temel hak ve özgürlükleri korumakla görevlidir. Bağımsızlıklarını ve profesyonelliklerini kaybettiklerinde kaçınılmaz olarak bu görevde başarısızlığa uğrar ve yetersiz kalırlar ve bunu yaptıklarında, istemeden de olsa adaletin, hakların ve temel özgürlüklerin sınırlarını, masumları yiyip bitiren ve vatandaşların özgürlüklerinden ziyafet çeken canavarlara teslim etmiş oluyorlar. Kefalet hakkı asla taviz verilmemesi, reddedilmemesi veya zayıflatılmaması gereken temel bir haktır." ifadelerini kullandı.

Aralarında CCC Milletvekili ve eski Devlet Bakanı James Timba'nın da bulunduğu 78 muhalif, 16 Haziran'da Harare'deki bir evde toplantı sırasında gözaltına alınmıştı.

Anayasal düzeni bozmak, şiddeti teşvik etmek, toplumsal huzuru ihlal etmek amacıyla toplantı gerçekleşmekle suçlanan bu kişiler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.