Zimbabve'de Otobüs-Kamyon Kazası: 17 Ölüm

CAPE Zimbabve'nin başkenti Harare yakınlarında yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Harare'nin yaklaşık 25 kilometre güneyindeki Chitungwiza kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü kontrolü kaybeden bir nakliye kamyonu, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada 17 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Chitungwiza Belediye Başkanı Rosaria Mangoma, kazanın bölgede son yıllarda görülen en sarsıcı olaylardan biri olduğunu belirterek, hükümete ulusal afet hali ilan edilmesi çağrısında bulundu.