Zimbabve'deki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 80'e Yükseldi

CAPE Zimbabve'deki Kariba Gölü'nde 11 Ağustos'ta yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 80'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, gölde arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, feribotta bulunanların kesin sayısı henüz belirlenemedi.

Zimbabve Sivil Koruma Birimi (CPU), daha önce yaptığı açıklamada, 77 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.

Polis, hayatını kaybedenler arasında en az 18 çocuğun bulunduğunu açıklamıştı.

Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait 90 kişi kapasiteli "Mbuya Nehanda" isimli feribotta, bilet kayıtlarına göre 114 yetişkin yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bilet zorunluluğu bulunmayan küçük çocukların sayısının bilinmemesi nedeniyle gerçek yolcu sayısının daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Feribot, 11 Ağustos'ta Kariba kentinden Chalala bölgesi ve çevresindeki yerleşimlere giderken, Long Island yakınlarında kuvvetli dalgaların etkisiyle alabora olmuştu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için ilave kaynakların seferber edilmesini sağlamak amacıyla "afet durumu" ilan etmişti.