Zincir Market'e Uygunsuz Et Taşıma Nedeniyle 1.3 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Zincir Market'e Uygunsuz Et Taşıma Nedeniyle 1.3 Milyon TL Ceza

Zincir Market\'e Uygunsuz Et Taşıma Nedeniyle 1.3 Milyon TL Ceza

Ankara'da bir zincir marketin personel servisinde uygunsuz koşullarda et taşınması nedeniyle 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

14.02.2025 10:58  Güncelleme: 10:59
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ANKARA'da personel servisi olarak kullanılan minibüsünde uygunsuz koşullarda et taşınan zincir markete yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Başkentte bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ayrıca söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı. İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zincir Market'e Uygunsuz Et Taşıma Nedeniyle 1.3 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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