Zincirleme Kazada İki Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zincirleme Kazada İki Şoför Hayatını Kaybetti

Zincirleme Kazada İki Şoför Hayatını Kaybetti
18.07.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB'ye ait hafriyat kamyonlarının karıştığı kazada Emre Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait 3 hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 şoförden Emre Çelik (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Keçiören ilçesi Bağlum semtinde meydana geldi. Ömer Sütçü (36) yönetimindeki ABB'ye ait hafriyat kamyonu, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon, Emre Çelik'in kullandığı belediyeye ait hafriyat kamyonuna, ardından da yol kenarında park halindeki başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası alev alan kamyonlarda, şoförler Ömer Sütçü ile Emre Çelik hayatını kaybetti.

Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtilen Emre Çelik için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çelik'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Emre Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden diğer belediye işçisi Ömer Sütçü'nün cenazesinin ise memleketi Haymana ilçesine bağlı Sinanlı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Emre Çelik, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zincirleme Kazada İki Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray’da Trump’ı utandıran ’bahis’ skandalı Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray'da Trump'ı utandıran 'bahis' skandalı
Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı
11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı Yazdığı not bomba 11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba
Greenwood’dan Cristiano Ronaldo itirafı Greenwood'dan Cristiano Ronaldo itirafı
Galatasaray’dan Greenwood ve Trossard’ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro’luk transfer Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
15:37
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor Vatandaşa yedireceklerdi
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor! Vatandaşa yedireceklerdi
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 16:57:48. #7.13#
SON DAKİKA: Zincirleme Kazada İki Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.