Ziraat Odaları Toplantısı Zara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ziraat Odaları Toplantısı Zara'da Gerçekleşti

Ziraat Odaları Toplantısı Zara\'da Gerçekleşti
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Sivas'ın Zara ilçesinde ziraat odaları toplantısı yapıldı, 2026 biçerdöver ücretleri belirlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Zara Ziraat Odası ev sahipliğinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Sorumlusu Yunus Kılınç'ın katılımıyla, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Sivas ve ilçelerinde uygulanacak 2026 yılı biçerdöver biçim ücretlerinin belirlenmesi, bölgede meydana gelen su baskınları nedeniyle zarar gören tarım arazilerindeki üretici zararlarının karşılanması ve gerekli desteklerin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler ile çiftçi kayıt sistemi dosyalarının ziraat odalarına devredilmesi süreci de ele alındı.

Toplantıya, Sivas ve 16 ilçenin Ziraat Odası başkanı katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine konuşan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Çiftçinin en güçlü sesi olan sivil toplum kuruluşu ziraat odaları olarak Sivas ve ilçelerimizin tarım ve hayvancılıkta sorun ve beklentilerini görüşmek, çözüm yolları bulmak ve üst mercilere ulaştırmak üzere bir araya geldik. İl Koordinasyon Kurulu olarak yapılacak çalışmaların kararlarını aldık. Bunlardan biri de yapılan piyasa araştırmaları sonucunda 2026 yılı düz biçim biçerdöver tavsiye fiyatı 220 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziraat Odaları Toplantısı Zara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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